"Gare à Lou !", le dernier roman de Jean Teulé, un récit poétique et farfelu sur une héroïne hors norme

Et si quand vous souhaitez du mal à quelqu’un, cela lui arrivait illico presto ? C’est le postulat de base du tout nouveau roman de Jean Teulé, "Gare à Lou !" (Éditions Julliard). Douze ans après la publication du "Magasin des Suicides", l’auteur a donné vie au pendant féminin de son héros de l’époque.

Lou, 12 ans, débarque donc, avec ses dents de lapin et une furieuse envie de se venger contre les enfants qui l’ennuient à l’école. Elle se découvre ainsi un don, ses souhaits étant magiquement exaucés. Ses ravages d’écolière ne passent pas inaperçus. Bientôt, l’armée l’emporte, persuadée de pouvoir l’utiliser comme "arme" sophistiquée. Seulement voilà, Lou entre dans l’adolescence et est bien décidée à ne pas se laisser marcher sur les pieds. S’en suivent une série d’événements qui ne se passent pas tout à fait comme prévus.

C’est tout en poésie, inspirée de Louis Aragon (dont il cite deux vers), que Jean Teulé retrace l’histoire de son héroïne au pouvoir hors normes. L’écriture est fluide et très imagée, vous portant tantôt au Bar des Sanglots, tantôt dans le palais présidentiel installé au cœur d’une boule à neige géante. Les décors se révèlent ainsi tout autant farfelus que les péripéties – parfois un peu trop linéaires – qui y prennent place. Le monde de Lou se retrouve divisé par une vision enfantine des choses : on retrouve donc les bons et les méchants, les pauvres et les riches, la gentillesse et la cruauté. Les moments sombres sont teintés d’humour grâce à un équilibre délicat, mais maîtrisé. C’était un aspect important dans le processus d’écriture : " J’avais envie que ce soit un livre drôle, que les gens rigolent – parce que c’est indispensable –, mais j’avais aussi envie qu’il y ait de la tendresse, de l’émotion, comme avec la mère de Lou qui se prive de repas pour que sa fille puisse manger… ".