Ecrivain "insaisissable", Romain Gary entre dans la Pléiade

03/07/1981 Dans cette émission, le mystère AJAR est enfin éclairci : Romain GARY était bien l'auteur des livres signes Emile AJAR et c'est Paul PAVLOWITCH, petit cousin de Romain GARY, qui durant six ans a prêté sa personnalité à la création d'Ajar. Il publie "L'homme qu'on croyait" et s'explique sur ce livre d'aveu . Il estime que c'était à lui de faire cette révélation. Il évoque ses rapports privilégiés avec Romain GARY, dont il était "l'employé" et sa collaboration à cet exploit littéraire avec toutes les difficultés que cela a comporté pour lui. Les invités, Michel TOURNIER, François BONDY, ami d'enfance de Romain GARY et Gérard MENDEL, psychanalyste, tentent de cerner le personnage et d'expliquer pourquoi à partir de 1974, GARY a publié des livres sous le pseudonyme d'Emile AJAR. Ils comparent les oeuvres de GARY et d'AJAR. Ils évoquent le suicide de GARY, qui a laissé un texte posthume. Bernard PIVOT en lit les derniers mots : "... je me suis bien amusé, au revoir et merci". Extrait d'un Apostrophes de juin 1975 avec Romain GARY.