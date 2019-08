Don du "Second manifeste du surréalisme" d'André Breton à la BnF

Estimé entre 80 000 et 120 000 euros, le "Second manifeste du surréalisme" avait été préempté par la BnF et adjugé pour 442 000 euros. Finalement, les héritiers de Paul Destribats ont choisi d'en faire don à la BnF "sans contrepartie". La présidente de la BnF, Laurence Engel, a salué "avec reconnaissance la grande générosité des héritiers de Paul Destribats pour ce don sans contrepartie, fait à la mémoire de celui qui fut à la fois un grand collectionneur et un grand mécène". La reliure, qui va rejoindre la réserve des livres rares de la BnF, sera mise en valeur auprès du public "par la voie de présentations et d'une publication", a promis la BnF.

Disparu en 2017, Paul Destribats fut l'un des plus grands collectionneurs de revues, de livres et de manuscrits avant-gardistes. Durant une soixantaine d'années, il avait constitué un des plus grands ensembles de documents consacrés aux grands courants artistiques du XXe siècle, connu sous le nom de "Bibliothèque des avant-gardes".