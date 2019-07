Décès de l'écrivain italien Andrea Camilleri, père du commissaire Montalbano

Commissaire Montalbano - Les enquêtes de Montalbano - Best ever (analyse) - ARTE séries -... De Scicli à Modica, la Sicile baroque est un décor de choix pour un polar ! Propulsé icône nationale grâce au succès en Europe de la série, le commissaire Montalbano a au passage redoré le blason de la Sicile : c'est désormais un justicier et non un mafieux qui symbolise le mieux l'île italienne. Les personnages de série sont souvent symptomatiques de leur époque. Miroir tendu aux téléspectateurs, ils nous parlent de nous à travers leurs aventures, de nos peurs et de nos obsessions. Mais certains ont marqué plus que d'autres et méritent la médaille "Best Ever"! Écriture : Géraldine de Margerie Direction artistique : Vincent Montagnana Réalisation : Vincent Montagnana Design sonore & voix : Maxime Donzel Production : Ex Nihilo / Les Produits Frais / Arte France Facebook : https://www.facebook.com/ARTEseries/ Twitter : https://twitter.com/ARTEfr Instagram : https://www.instagram.com/artefr/?hl=fr