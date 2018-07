Décès de l'écrivain et poète Georges-Emmanuel Clancier à 104 ans

Le poète et écrivain Georges-Emmanuel Clancier est mort mercredi dans son sommeil à l'âge de 104 ans, a-t-on appris auprès de son éditeur.

"Il est mort cette nuit vers 05H45 dans son sommeil", a indiqué à l'AFP une attachée de presse d'Albin Michel.

Georges-Emmanuel Clancier était l'auteur d'une œuvre sensible et variée d'où émergeait "Le pain noir" (1956), début d'un cycle romanesque enraciné dans le terroir limousin où il était né voici plus d'un siècle.

Né le 3 mai 1914 à Limoges, Georges-Emmanuel Clancier avait été longtemps directeur des programmes de la RTF puis de l'ORTF. Il publie en 1956, "Le pain noir", premier tome d'une série racontant l'histoire de sa famille maternelle. L'oeuvre a été adapté à la télévision au début des années 1970 par Serge Moati et Françoise Verny.

En 2016, alors âgé de 102 ans, il avait publié "Le temps d'apprendre à vivre", quatrième tome de ses Mémoires sur la période 1935-1947.

Il y racontait, sans jamais se mettre en avant, sa résistance à l'Occupation et au régime de Vichy en participant notamment à la revue "Fontaine", dirigée à Alger par Max-Pol Fouchet et dont la devise était "Nous ne sommes pas vaincus".

C'est par son intermédiaire - et malgré les risques encourus - que furent publiés des écrivains "interdits" par le régime de Vichy comme Paul Eluard, Aragon, Jean Cassou, Claude Roy ou encore Pierre Emmanuel.

Son oeuvre a été couronnée par de multiples prix dont le Goncourt de la poésie, le prix des libraires et le Grand prix du roman de l'Académie française.