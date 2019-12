Décès de l'autrice à succès Nicole de Buron

"Les Saintes Chéries" avec Micheline Presle, Daniel Gélin | Série Culte | Archive INA -... Abonnez-vous http://bit.ly/inaculte Tous les épisodes sont disponibles sur Ina Premium https://www.ina.fr/PackVOD/PACK885640656 Une série réalisé en 1965 par Jean Becker, avec Micheline Presle (Eve) , Daniel Gélin (son mari) , Christian Alers (l'ami) , Denise Clair (Rose) , Nina Demestre (Sophie) , Serge Srour (Philippe) , Micheline Francey (voix off) , Jean Yanne (le camionneur) , Paul Mercey (le plombier) , Jacques Balutin (le représentant) , Marthe Mercadier (Fanny)… Chronique humoristique et burlesque du monde féminin. Eve est une femme moderne, Parisienne, trépidante. Elle a un mari, admirable certes, mais qui a tendance à hurler quand il ne trouve pas ses chaussettes et à demander où passe l'argent du marché. Elle a deux enfants adorés, bien sûr, mais qui manifestent plus d'ardeur à regarder les feuilletons à la télévision qu'à faire leurs devoirs... Episode 1 : Eve et son mari Le premier épisode est consacré à ce personnage chéri et incompréhensible qui occupe tant de place dans la vie d'une femme : son mari. Or un des aspects les plus fascinants de la personnalité d'un homme se révèle le matin : nous assistons donc, avec Eve, à toutes les péripéties qui accompagnent le réveil du travailleur. Episode 2 : Eve à la maison Les hommes ont tendance à penser qu'une femme qui reste à la maison mène une existence sans histoire alors que les aventures d'une épouse au foyer dépassent largement les modestes exploits des cosmonautes. Nous allons voir, dans "Eve à la maison", que la matinée d'une ménagère se transforme parfois en lutte contre la montre ou comment la peinture d'une armoire de bois blanc entraîne, elle et son mari, entre les griffes de la police parisienne. Episode 3 : Eve au volant De tous les ennuis que doit affronter une femme, une catégorie bien spéciale et particulière concerne l'automobile. On n'imagine pas les traîtrises qu'une voiture peut réserver à une "faible créature", depuis la panne d'essence jusqu'à la contravention, en passant par les ennuis mécaniques qui surgissent toujours au milieu des encombrements tandis que les pneus, eux, crèvent en rase campagne. Heureusement que pour l'aider à surmonter ces épreuves, outre son moral de fer et son art du savoir-rire, Eve a un allié... Pas toujours commode... son mari. ****** info sur les commentaires ****** Sur les chaînes YouTube, vous êtes libre de donner votre opinion, fût-elle critique. Pour assurer la qualité du débat, nous vous demandons toutefois de toujours rester calme, poli et respectueux des autres commentateurs. Le prosélytisme, les propos grossiers, agressifs, irrévérencieux envers une personne ou un groupe de personnes sont proscrites. Tout commentaire insultant ou diffamant sera supprimé. Nous nous réservons le droit de bannir tout utilisateur qui ne respecterait pas les règles de la communauté. ******************************************************************* Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr #INA #Culte #SérieChérie