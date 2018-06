Classement des ventes de livres : Marc Levy prend la tête

"Une fille comme elle" le tout dernier roman de Marc Levy grimpe de deux places, et prend la première position du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres pour la semaine du 21 au 27 mai 2018. "Une Jeune fille et la nuit" de Guillaume Musso perd une place et se retrouve sur la deuxième marche, devant un autre opus de Marc Levy "La dernière des Stanfield".

En dixième position, "Dernière danse" de Mary Higgins Clark fait son entrée. La reine du polar nous embarque dans la fête organisée par Kerry, presque 18 ans, dont on retrouvera le corps sans vie au fond de la piscine. Sa soeur aînée, Aline fraîchement nommée conseillère d'orientation dans son lycée va mener l'enquête.

Classement des meilleures ventes de livres du 21 au 27 mai 2018

1. "Une fille comme elle", Marc Levy (Robert Laffont / Versilio)

2. "Une jeune fille et la nuit", Guillaume Musso (Calmann-Levy)

3. "La dernière des Stanfield", Marc Levy (Pocket)

4. "Un appartement à Paris", Guillaume Musso (Pocket)

5. "Sang Famille", Michel Bussi (Presses De la Cité)

6. "Chanson douce", Leila Slimani (Gallimard)

7. "La Disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

8. "Ki & Hi Tome 3" de Kevin Tran et Fanny Antigny (Michel Lafon)

9. "La Terre des morts", Jean-Christophe Grangé (Albin Michel)

10. "Dernière danse" de Mary Higgins Clark (Albin Michel)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.



AFP