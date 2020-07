Classement des ventes de livres : Joël Dicker cède la première place à Cyril Lignac

Avec "Fait maison", le chef Cyril Lignac prend la tête du classement des meilleures ventes de livres établi par Edistat pour la semaine du 22 au 28 juin.

Joël Dicker et son dernier roman "L'Énigme de la chambre 622" descendent en deuxième position, devant "La Vie mensongère des adultes" d'Elena Ferrante. A noter la remontée d'Olivia Ruiz et son livre "La Commode aux tiroirs de couleurs" qui gagnent 24 places et occupent désormais la 8e position.

pour lire un extrait de "La commode aux tiroirs de couleurs"

Classement des meilleures ventes de livre du 22 au 28 juin 2020 :

1. "Fait maison n.1, par Cyril Lignac", Cyril Lignac (La Martinière)

2. "L’Énigme de la chambre 622", Joël Dicker (Fallois)

3. "La Vie mensongère des adultes", Elena Ferrante (Gallimard)

4. "La Vie est un roman", Guillaume Musso (Calman-Levy)

5. "Quand nos souvenirs viendront danser", Virginie Grimaldi (Lgf)

6. "Et que ne durent les moments doux", Virginie Grimaldi (Fayard)

7. "La Vie secrète des écrivains", Guillaume Musso (Lgf)

8. "La Commode aux tiroirs de couleurs", Olivia Ruiz (Lattes)

9. "Mortelle Adèle t.17 ; karmastrophique !", Diane Le Feyer, Mr Tan (Tourbillon)

10. "Le Flambeur de la Caspienne", Jean-Christophe Rufin (Flammarion)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.