Classement des ventes de livres : Harlan Coben prend la première place

L'auteur américain Harlan Coben prend la tête du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, pour la semaine du 22 au 28 octobre 2018. "Double piège" se hisse sur la première marche devant "On la trouvait plutôt jolie" de Michel Bussi et l'ancien numéro un, Riad Sattouf, avec son dernier album "L'Arabe du futur tome 4; une jeunesse au Moyen-Orient".

En cinquième position, Maxime Chattam fait son entrée avec son roman horrifique "Le Signal", devant le 88e tome de "One Piece". Autre manga du classement, le 4e tome de "The Promised Neverland" entre cette semaine en septième position.

Classement des meilleures ventes de livres du 22 au 28 octobre 2018

1. "Double piège", Harlan Coben (Pocket)

2. "On la trouvait plutôt jolie", Michel Bussi (Pocket)

3. "L'Arabe du futur tome 4; une jeunesse au Moyen-Orient", Riad Sattouf (Allary)

4. "Une fois dans ma vie", Gilles Legardinier (J'ai Lu)

5. "Le signal", Maxime Chattam (Albin Michel)

6. "One piece tome 88", Eiichiro Oda (Glénat)

7. "Je te promets la liberté", Laurent Gounelle (Calmann-Levy)

8. "La Tresse", Laetitia Colombani (Lgf)

9. "The Promised Neverland, tome 4", Posuka Demizu (Kaze)

10. "J'ai encore menti", Gilles Legardinier (Flammarion)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.