Classement des ventes de livres : Guillaume Musso toujours et encore leader du top

Guillaume Musso garde d'une main de maître la tête du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Il reste toujours et encore suivi par Joël Dicker qui se maintient sur la troisième marche du podium avec "La Disparition de Stephanie Mailer".

Sur les quatrième et cinquième marche, on note l'arrivée de Jean-Christophe Grangé avec "La Terre des morts" et de Franck Thilliez avec "Le manuscrit inachevé". Le premier nous embarque aux côtés du commandant Corso, qui enquête sur des meurtres de stripteaseuses à Paris. Quant au second, il nous emmène dans un récit macabre où s'emmêlent le meurtre d'une femme dont on a vidé les orbites et coupé les mains, et la trajectoire de vie dramatique d'une reine du thriller.

Classement des meilleures ventes de livres du 30 avril au 6 mai 2018

1. "Une jeune fille et la nuit", Guillaume Musso (Calmann-Levy)

2. "Un appartement à Paris", Guillaume Musso (Pocket)

3. "La Disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

4. "La Terre des morts", Jean-Christophe Grangé (Albin Michel)

5. "La manuscrit inachevé", Franck Thilliez (Fleuve Noir)

6. "J'ai toujours cette musique dans la tête", Agnès Martin-Lugand (Pocket)

7. "Le lambeau" de Philippe Lançon (Gallimard)

8. "Un été avec Homère", Sylvain Tesson (Des Equateurs)

9. "Vernon Subutex, tome 3", Virginie Despentes (Lgf)

10. "Les Leçons du pouvoir" de François Hollande (Stock)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.