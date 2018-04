Classement des ventes de livres : Guillaume Musso reprend la tête

Guillaume Musso reprend à Joël Dicker la première place du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres pour la semaine du 2 au 8 avril 2018. Le polar de l'auteur suisse "La disparition de Stephanie Mailer" tombe en deuxième position devant "Le Suspendu de Conakry" de Jean-Christophe Rufin, qui fait son entrée dans le top sur la troisième marche.

La suite du classement accueille une foule de petits nouveaux dont Bernard Minier avec "Soeurs". Ce thriller nous embarque sur les bordures de Garonne où deux jeunes soeurs ont été retrouvées mortes. On retrouve aussi le tome 86 de la saga "One Piece" en neuvième position ou encore le tome 13 de "My Hero academia" de Kohei Horikoshi sur la septième marche.

Classement des meilleures ventes de livres du 2 au 8 avril 2018

1. "Un appartement à Paris", Guillaume Musso (Pocket)

2. "La disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

3. "Le suspendu de Conakry", Jean-Christophe Rufin (Flammarion)

4. "Et tu trouveras le trésor qui dort en toi", Laurent Gounelle (Lgf)

5. "A la lumière du petit matin", Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon)

6. "Minute, papillon !", Aurélie Valognes (Lgf)

7. "My Hero Academia" tome 13, Kohei Horikoshi

8. "Les enfants de la résistance tome 1 : premières actions (édition spéciale) (48h BD)

9. "One piece, tome 86 : opération régicide" (édition originale 20 ans), Eiichiro Oda (Glénat)

10. "Soeurs", Bernard Minier ( Xo)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.