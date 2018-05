Classement des ventes de livres : Guillaume Musso leader du top

Guillaume Musso montre encore qu'il est le leader du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres pour la semaine du 23 au 29 avril 2018.

L'auteur fait entrer "La jeune fille et la nuit" en première position. Le roman nous embarque sur la Côte d'Azur durant l'hiver 1992. Une jeune fille va prendre la fuite avec son professeur de philosophie pour ne plus jamais réapparaître. 25 ans plus tard, les meilleurs amis de la disparue se retrouvent. Tous les trois ont commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée qui doit être entièrement détruit.

En deuxième position, on retrouve "Un appartement à Paris", également de Guillaume Mussi, qui chute d'une place, devant "La disparition de Stephanie Mailer" de Joël Dicker.



Classement des meilleures ventes de livres du 23 au 29 avril 2018

1. "Une jeune fille et la nuit", Guillaume Musso (Calmann-Levy)

2. "Un appartement à Paris", Guillaume Musso (Pocket)

3. "La Disparition de Stephanie Mailer", Joël Dicker (Fallois)

4. "Le lambeau" de Philippe Lançon (Gallimard)

5. "J'ai toujours cette musique dans la tête", Agnès Martin-Lugand (Pocket)

6. "Les Leçons du pouvoir" de François Hollande (Stock)

7. "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", Raphaëlle Giordano (Eyrolles)

8. "Et tu trouveras le trésor qui dort en toi", Laurent Gounelle (Lgf)

9. "Le Suspendu de Conakry", Jean-Christophe Rufin (Flammarion)

10. "Minute, papillon !", Aurélie Valognes (Lgf)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.