Classement des ventes de livres : Amélie Nothomb numéro un des ventes

L'auteure belge Amélie Nothomb s'installe sur la première marche du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, pour la semaine du 10 au 16 septembre 2018. Son roman "Les Prénoms épicènes" devance "De tes nouvelles" d'Agnès Ledig qui fait son entrée dans le top, juste devant "La Tresse" de Laetitia Colombani.

pour lire un extrait du livre d'Amélie Nothomb

La suite du classement voit l'arrivée de nouveaux venus comme "Le choix des autres" de Françoise Bourdin, "Destin Français" d'Eric Zemmour, le 12e tome de One-punch man, ou encore une nouvelle édition du Code Civil.

Classement des meilleures ventes de livres du 10 au 16 septembre 2018

1. "Les Prénoms épicènes", Amélie Nothomb (Albin Michel)

2. "De tes nouvelles", Agnès Ledig (Pocket)

3. "La Tresse", Laetitia Colombani (Lgf)

4. "I bet you can!, cycle 3, 6e", Collectif (Magnard)

5. "Le choix des autres", Françoise Bourdin (Pocket)

6. "Destin français", Eric Zemmour (Albin Michel)

7. "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une", Raphaëlle Giordano (Pocket)

8. "One-punch man tome 12", One et Yusuke Murata (Kurokawa)

9. Code civil annoté (édition 2019, 118e édition ; édition limitée), collectif (Dalloz)

10. "My Hero Academia tome 15; lutte contre le destin", Kohei Horikoshi (Ki-oon)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (www.edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.



AFP