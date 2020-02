Camille Laurens et Pascal Bruckner nouveaux membres de l'académie Goncourt

L'invité de Matin Première : Pascal Bruckner - Comment bien vieillir ? - 16/10/2019 Comment bien vieillir ? Que faire après 50 ans ? Le philosophe français et écrivain à succès Pascal Bruckner décortique les enjeux de la vieillesse dans son dernier ouvrage, « Une brève éternité » (Grasset). Il est l’invité de la matinale. Le progrès et la science nous ont fait gagné plus de 20 ans d’espérance de vie depuis la seconde guerre mondiale. Une jeune fille sur deux qui naît en 2019 sera centenaire. Qu’allons-nous faire de cette vie supplémentaire ? Comment gérer ces nouveaux vieux ? Il faut qu’ils travaillent, répond Pascal Bruckner.