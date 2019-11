Arrivée en fanfare du nouvel Astérix dans le classement des ventes de livres

Le célèbre Gaulois s'installe sans grande surprise sur la première marche du classement Edistat, qui fait état des meilleures ventes de livres en France pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Le 38e tome des irréductibles guerriers est suivi par l'ancien leader du top, Sylvain Tesson, couronné hier par le prix Renaudot pour son roman "La Panthère des neiges", et par Michel Bussi, sur la troisième marche du podium avec "Tout ce qui est sur Terre doit périr ; La dernière Licorne". Valérie Perrin ferme le top 10 avec "Changer l'eau des fleurs", juste derrière "Les trois femmes du Consul" de Jean-Christophe Rufin, qui fait son entrée cette semaine dans le classement.



Classement des meilleures ventes de livres du 21 au 27 octobre 2019

1. "Astérix t.38 ; la fille de Vercingétorix", Jean-Yves Ferri, Didier Conrad (Albert René)

2. "La Panthère des neiges", Sylvain Tesson (Gallimard)

3. "Tout ce qui est sur Terre doit périr ; La dernière Licorne", Michel Bussi (Michel Bussi)

4. "One piece t. 92, la grande courtisane Komurasaki", Eiichiro Oda (Glénat)

5. "Par accident", Harlan Coben (Pocket)

6. "Les Légendaires - World Without Tome 22 : Les Eveillés", Patrick Sobral (Delcourt)

7. "Mortelle Adèle : Au pays des contes défaits Tome Collector", Mr Tan et Diane Le Feyer (Tourbillon)

8. "J'ai encore menti !", Gilles Legardinier (J'ai Lu)

9. "Les trois femmes du Consul", Jean-Christophe Rufin (Flammarion)

10. "Changer l'eau des fleurs", Valérie Perrin (Lgf)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1 200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.