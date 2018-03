Anne Goscinny se lance (enfin) dans la littérature jeunesse

"Quand on est l'enfant de Mozart, on ne se lance pas dans l'opéra ou le requiem", se justifie Anne Goscinny, la fille du scénariste culte du 9e art René Goscinny, pour expliquer sa longue réticence à écrire des livres pour la jeunesse.

Il aura fallu que son amie la dessinatrice Catel ("Olympe de Gouges", "Joséphine Baker"...) déploie des trésors de persuasion et qu'Anne se souvienne de précieux conseils de son père, à qui l'on doit notamment Astérix et le Petit Nicolas, pour se décider à publier "Le monde de Lucrèce" (Gallimard Jeunesse), un roman illustré pour enfants et pré-ados qui peut se lire comme un Petit Nicolas en version féminine.

Ce livre, le premier d'une série de trois, est d'abord une histoire d'amitié entre deux femmes. "Avec Catel, on s'est rencontrées il y a quatre ans dans une soirée et ce fut un coup de foudre amical", se souvient Anne Goscinny, interrogée en compagnie de la dessinatrice par un journaliste de l'AFP. "Coup de foudre" sans aucun doute quand on voit la complicité qui unit les deux femmes mais marqué d'abord par une incompréhension réciproque.

Après leur première rencontre, Anne demande à Catel si elle pourrait réaliser un roman graphique consacré à son père. "Elle m'a répondu Non, car je m'intéresse aux portraits de femmes et je ne me sens pas de faire un portrait d'homme", raconte Anne Goscinny. Quand la dessinatrice proposera à son tour à Anne d'écrire un livre jeunesse, la réponse de la romancière claque sans appel: "Jamais!", dit-elle.

Une vraie amitié résiste évidemment à ces différends. Les deux femmes, sensiblement du même âge, Anne Goscinny a 49 ans et Catel en a 53, continuent de se voir et de s'apprécier, allant jusqu'à partir en vacances ensemble. "Au fil des années, on est devenues de plus en plus proches", résume Catel, qui a depuis entrepris l'écriture du "Roman de Goscinny", un roman graphique en deux volumes, à paraître chez Grasset en 2019, qui racontera l'histoire de Goscinny vue à travers les yeux de sa fille.