Amélie Nothomb en tête des ventes de livres pour la 4e semaine consécutive

Pour la quatrième semaine consécutive, le roman "Soif" d'Amélie Nothomb" conserve la tête du classement Édistat, qui fait état des meilleures ventes de livres, pour la semaine du 16 au 22 septembre. "Capital et idéologie" de Thomas Piketty gagne une place et se pose sur la deuxième marche, suivi par "Les Quatre coins du cœur", roman inédit et resté inachevé de Françoise Sagan qui fait son entrée dans le top.

Autre entrée de la semaine, Edward Snowden prend la cinquième place avec "Mémoires vives". Eric-Emmanuel Schmitt occupe quant à lui la neuvième position avec "Journal d'un amour perdu".

Classement des meilleures ventes de livres du 16 au 22 septembre 2019

1. "Soif", Amélie Nothomb (Albin Michel)

2. "Capital et idéologie", Thomas Piketty (Seuil)

3. "Les Quatre coins du cœur", Françoise Sagan (Plon)

4. "Changer l'eau des fleurs", Valérie Perrin (Lgf)

5. "Mémoires vives", Edward Snowden (Seuil)

6. "Millénium, tome 6 la fille qui devait mourir", David Lagercrantz (Acte Sud)

7. "Les Loyautés", Delphine de Vigan (Lgf)

8. "Des cannibales ; des coches", Montaigne (Flammarion)

9. "Journal d'un amour perdu", Eric-Emmanuel Schmitt (Albin Michel)

10. "Code Civil", Collectif (Dalloz)

Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1 200 points livres du réseau Édistat-TiteLive. Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.