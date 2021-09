Vos tickets pour le show de Rocky et Lily à Namur

Réservez en ligne vos tickets pour le show de Rocky et Lily des 18 et 19 septembre , à La Bourse (Place d'Armes 1).

Réunis pour danser, chanter et délirer, Rocky & Lily, le duo inséparable de C’est dans la boîte, ne s’attendait pas à accueillir un colis un jour de fête. Ils reçoivent pourtant le plus énorme des paquets jamais reçu ! Amusés par sa taille gigantesque, ils s’empressent à le déballer mais sont aussitôt stoppés par un étrange événement : le colis parle ! Pour l’apprivoiser et parvenir à l’ouvrir, ils tenteront tout avec l’aide de leurs danseurs, pour trouver le code secret qui permet de découvrir la surprise qui s’y cache…

► A lire aussi : "Le show de Rocky & Lily", un show plein de surprises pour les Amigos !

4 représentations disponibles:

- Samedi 18 septembre:

1ère séance à 14h00

2ème séance à 16h30

- Dimanche 19 septembre:

1ère séance à 14h00

2ème séance à 16h00