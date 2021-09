Todiefor pose ses platines aux Fêtes de Wallonie à Namur

Le producteur et DJ bruxellois sera à l’affiche du grand concert RTBF organisé sur la Place Saint-Aubain, à Namur, le samedi 18 septembre prochain. Un événement à ne pas rater, dans le cadre des Fêtes de Wallonie !

Le Bruxellois Luca Pecoraro, alias Todiefor, a enchaîné les scènes depuis ses premiers succès. D’abord réputé pour ses remix, dont il gratifiait les fêtards et fêtardes du Fuse, la célèbre boîte de la capitale, le jeune homme a vite percé avec ses propres morceaux. En avril 2017, Todiefor a sorti son premier EP, "Beautiful", qui sera bientôt suivi d’un tube qui mélange rap et funk, et qui fera un carton plein. Qui ne se souvient pas de Cool Kids, sa collaboration avec Caballero et JeanJass, Alex Lucas et Anser ? Et des collaborations, il en a fait avec les meilleurs, dont un certain Roméo Elvis, qui sera lui aussi présent à Namur ce 18 septembre !

C’est d’ailleurs en avec Roméo Elvis en featuring (il chante, mais il apparaît aussi dans le clip pour se faire cuire un œuf ! ) qu’un nouveau succès sort en 2019, Signals, avec également le duo roumain SHOEBA.