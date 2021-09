Roméo Elvis, tête d’affiche aux Fêtes de Wallonie à Namur

Pour les Fêtes de Wallonie, Namur s’offre une tête d’affiche de luxe avec nul autre que Roméo Elvis, prince du rap à la belge, à voir le samedi 18 septembre sur la place Saint-Aubain.

Déjà deux ans depuis la sortie de son album – devenu culte… voire historique — "Chocolat". Roméo Elvis est depuis devenu une méga star, au même titre que sa sœur Angèle. Loin d’être inactif, il a enchaîné les collaborations, et sorti régulièrement des titres sur les plateformes digitales. Il a même sorti un EP durant le confinement, l’an passé ! Son dernier clip en date, sur le titre AC, est sorti en juillet 2021 sur Youtube.

Et puis, loin de se prendre le melon, Roméo Elvis a sorti un titre et un clip avec nul autre que Pablo Andres, tout ça pour célébrer les Diables Rouges à l’Euro de football et rendre hommage au Grand Jojo. Mais pas certain que le morceau soit joué le 18 septembre (enfin, il faudra aller voir pour le savoir ! ). Et puis, preuve que tout ou presque lui réussit, 2021 signe aussi son arrivée dans les salles obscures, puisqu’il a été à l’affiche de la comédie Mandibules de Quentin Dupieux.

