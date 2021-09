Namur retrouve ses échasseurs pour la Joute de l’Échasse d’Or !

C’est le grand retour de la Joute de l’Échasse d’Or, événement majeur pour les échasseurs et le folklore namurois. Retrouvez cette édition 2021 sur la Place Saint-Aubain, le dimanche 13 septembre (événement gratuit, mais réservation obligatoire).

--- Attention : Covid Safe Ticket à partir de 16 ans et carte d’identité obligatoires sur place ---

Réservez vos entrées ici

L’édition 2020 avait été annulée à cause de la crise sanitaire, et remplacée par un duel sans public, rediffusé sur internet en direct. Mais cette fois, la traditionnelle Joute de l’Échasse d’Or aura bel et bien lieu en présence d’un public, cependant limité.

Les deux équipes, les Avresses aux échasses rouges et blanches, et les Mélans aux échasses jaunes et noires, s’affronteront dans un combat sans merci. Les premiers à tomber ont perdu ! La première équipe à venir à bout de l’autre verra alors ses membres se battre les uns contre les autres pour désigner l’échasseur qui remportera l’Échasse d’Or.