Les Fêtes de Wallonie à Namur : comment nous rejoindre ?

• Parkings Casernes 1 et 2 (entrée rue des Bourgeois et boulevard Cauchy) Ouverts et gratuits du jeudi 12 septembre à 17h au lundi 16 septembre à 04.

• Navettes de bus gratuites entre le P + R Saint-Nicolas, la place de la Station (gare) et le Parking Namur Expo Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 12h à 20h, toutes les 15 minutes.

Elle est idéalement située sur le réseau ferroviaire et dessert les principales villes de Belgique, plus d'infos sur www.sncb.be .

Lignes 51, 5 et 27 gratuites samedi 14 et dimanche 15 septembre entre le P + R Saint-Nicolas ou le Parking Namur Expo et la Place de la Station (gare).

Lignes 51, 5 et 27 gratuites samedi 14 et dimanche 15 septembre entre le P + R Saint-Nicolas ou le Parking Namur Expo et la Place de la Station (gare).

Lignes 51, 5 et 27 gratuites samedi 14 et dimanche 15 septembre entre le P + R Saint-Nicolas ou le Parking Namur Expo et la Place de la Station (gare).

Lignes 51, 5 et 27 gratuites samedi 14 et dimanche 15 septembre entre le P + R Saint-Nicolas ou le Parking Namur Expo et la Place de la Station (gare).

PMR

• Programme d’animations et de spectacles accessibles avec le CCW et la RTBF : Soirée de gala, Routes des plaques, Walloniades, Combat des Echasseurs, concerts…

• Blocs sanitaires adaptés.

• Emplacements de stationnement PMR réservés.

• Transports PMR Cap Mobilité : infos et réservations 081/21 21 01.

• 3 sites certifiés Access-i : Place d’Armes (point accueil et infos), Place Saint-Aubain (podium surélevé avec présence de bénévoles) et Jardins du Maïeur (moments officiels et Village des Saveurs).