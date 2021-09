Les artistes présents à Namur pour les Fêtes de Wallonie

Découvrez tous les artistes qui se produiront à Namur lors de grands concerts gratuits pour les Fêtes de Wallonie !

Concerts Place Saint-Aubain

---Attention, les concerts ne sont accessibles que sur présentations d’un COVID Safe Ticket pour toute personne âgée de plus de 16 ans--- ► Réservation obligatoire

Vendredi 17 septembre

Dresscode

Le groupe namurois lancera les festivités à la Place Saint-Aubain. Dresscode, c’est du rock teinté de rythmes électroniques, à la fois mélancolique et dansant. Fred Hyat, David Brichard, Antoine et Benjamin Moons ont commencé à jouer ensemble il y a près de trois ans, et tournent depuis dans toute la Wallonie pour faire partager leur passion commune : la musique. ► A lire aussi : Génération 21 : Dresscode Vivez ou revivez le passage de Dresscode dans Vivre Ici sur Vivacité, le 19 février dernier.

Dresscode : 4 musiciens namurois ! A découvrir - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Dresscode c'est une plongée musicale au cœur de la nuit, teintée d’un sentiment mélancolique suscité par l’amour, l’hyper consumérisme et la détresse humaine. C’est surtout 4 musiciens namurois, influencés par la vague New Wave, soucieux d’expérimenter les possibilités mélodiques qu’offre l’association entre l’électronique et le rock plus sombre. David Brichard, au chant, distille une voix grave empreinte de nostalgie. Quant à Fred Hyat, il ajuste ses guitares pour qu’elles sonnent comme des claviers. Le duo basse/batterie est assuré par Benjamin et Antoine Moons, 2 frères réunis pour la première fois au sein d'un groupe. Un son aérien et hypnotisant inonde chaque titre d’une tristesse indissociable à l’identité du groupe. Tout incite au lâcher prise sur fond de textes rarement émerveillés, fruit d’une réflexion au plus profond de l’inconscient et des expériences personnelles. Dresscode, c’est finalement l’histoire de retrouvailles autour d’une passion commune pour la musique, d'une envie incontrôlable de remonter sur scène. www.dresscode-music.com David Brichard était l'invité de Vivre Ici ce vendredi

Mister Cover

Mister Cover, c’est le groupe star de reprises et covers en Belgique. La bande était déjà présente aux dernières Fêtes de Wallonie, quoi de plus normal de la retrouver pour cette toute nouvelle édition. Et on compte sur eux pour mettre une ambiance sans pareille sur la Place Saint-Aubain ! Notez que Mister Cover fêtera ses 20 ans l’année prochaine, avec un grand concert prévu à Forest National. Le groupe était déjà venu mettre le feu, avec une reprise de titre "Un autre monde", devant le cube de Viva For Life en décembre dernier.

Mister Cover chante "Un autre monde" avec Ophélie et Sara - Viva for Life - 22/12/2020 En prévision de la grande soirée "Blind Test" qui aura lieu ce mardi soir au profit de l'opération Viva for Life, Mister Cover donne le ton en interprétant "Un autre monde" de Téléphone avec Ophélie et Sara lors de la quotidienne.

Antoine Delie

Vous n’avez pas pu passer à côté d’Antoine Delie. Le jeune homme a fait sensation comme candidat de The Voice en Belgique puis en France, et ses morceaux cartonnent depuis la sortie de son album "Peter Pan". Vous connaissez forcément Dis-moi, et le morceau-titre Peter Pan, que le jeune chanteur montois nous chantera sur la scène des Fêtes de Wallonie à la Place Saint-Aubain. Un concert à ne pas rater ! ► À lire aussi : Antoine Delie vole jusqu'à Namur pour les Fêtes de Wallonie Antoine était en live dans le 8/9 sur Vivacité, le 24 août dernier.

Antoine Delie chante "Peter Pan" - Le 8/9 - 24/08/2021 Antoine Delie était l'invité du 8/9. Il a dévoilé l'origine de sa collaboration avec Slimane sur son premier album Peter Pan et interprété en piano-voix son deuxième single, la plage-titre de ce disque.

DJ Bardy

Après avoir mixé un peu partout en Wallonie cet été, le DJ belge Bardy sera de retour à Namur pour donner le coup d'envoi de cette première soirée de concerts.

Samedi 18 septembre

LouLou Players

Originaire de Namur, LouLou Players, aka Jérôme Denis, revient sur ses terres après avoir littéralement parcouru le monde avec ses platines. Autodidacte dès son plus jeune âge, le DJ a développé un style frais, profond et groovy, qu’il se fera un plaisir de partager sur la scène de sa ville natale. LouLou Players, c’est un grand nom de la musique électronique, qui a même créé son propre label. Un artiste à ne pas rater pour les amateurs et amatrices, et pour les autres !

Roméo Elvis

Ce sera, à n’en pas douter, le grand moment de ces Fêtes de Wallonie. Roméo Elvis, superstar des rappeurs belges viendra mettre le feu à Namur lors d’un concert qui s’annonce mémorable. Doit-on vraiment vous présenter Roméo Elvis ? Le frère d’Angèle règne en maître depuis un moment sur le monde de la musique urbaine francophone. Son album, "Chocolat" a littéralement fait fondre le public, et s’est vendu comme des petits pains, et les tubes en sont sortis à la chaîne. ► À lire aussi : Roméo Elvis, tête d'affiche aux Fêtes de Wallonie à Namur Roméo Elvis ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Après avoir repris le chemin des scènes – chemin qui passera donc par la Place Saint-Aubain ce 18 septembre - le Bruxellois a sorti entretemps un nouveau morceau, AC, qu’on vous fait écouter ici.

Todiefor

Le Bruxellois Luca Pecoraro, alias Todiefor, DJ mais aussi producteur, a enchaîné les scènes depuis ses premiers succès. D’abord réputé pour ses remix, Todiefor a fait de véritables buzz avec certains de ses morceaux originaux. Et si on ne devait citer qu’un de ceux-ci, que vous connaissez toutes et tous ? Ce serait sans doute Cool Kids, qui l’a propulsé au sommet des charts. À moins que ce soit Signals sur lequel apparaissait Roméo Elvis (tiens tiens) ? Todiefor a collaboré avec les meilleurs, de Roméo Elvis donc, à Caballero et JeanJass. Sa venue à Namur est donc un événement, un de plus ! ► À lire aussi : Todiefor pose ses platines aux Fêtes de Wallonie à Namur Le clip de son dernier morceau en date, Hula Hoop feat. Lujipeka & Hunter.

Coline et Toitoine

C’est le duo incontournable du moment ! Coline et Toitoine seront sur la scène namuroise pour nous faire profiter de leur musique expérimentale, fusion d’indie, de folk et d’électro pop. Les deux jeunes bruxellois viennent de sortir leur premier EP intitulé "Soma", du nom d’une pilule (fictive) censée procurer le bonheur… un peu comme leurs morceaux, en somme. Coline et Toitoine étaient les invités du 8/9 sur Vivacité le 26 août dernier, et le duo a interprété son titre AI Love Story.

Coline & Toitoine jouent "AI Love Story" - Le 8/9 - 26/08/2021 Coline & Toitoine étaient les invités du 8/9. Expliquant d’abord le fondement de son premier EP, le jeune duo bruxellois a ensuite interprété son single AI Love Story, portant sur une histoire d'amour entre un humain et un robot, qui n'a laissé personne insensible sur le plateau.

Concerts aux Jardins du Maïeur

---Attention, les concerts ne sont accessibles que sur présentations d’un COVID Safe Ticket pour toute personne âgée de plus de 16 ans--- --Pas de réservation obligatoire. Dans la limite de la capacité du site--

Vendredi 17 septembre

Pierre Lizée

L’ancien participant à The Voice Belgique viendra nous partager, sur la scène des Jardins du Maïeur, son univers musical profond. Depuis qu’il a quitté l’émission juste avant la finale, en 2016, Pierre Lizée a sorti plusieurs singles, de Chemical Love, morceau très pop, à son dernier titre en date, Stunning Light. À chaque morceau, on ressent une évolution vers une musique de plus en plus mature. Avec sa voix douce, Pierre s’inspire de la musique britannique des années 90 et 2000 pour transporter son public à travers des sonorités envoûtantes, mais aussi questionner sur notre société, avec des chansons sur des sujets actuels. Sa prestation pour les Fêtes de Wallonie sera très certainement à ne pas manquer ! ► A lire aussi : Pierre Lizée : "J’ai du mal à m’échapper de la musique anglaise" En attendant, découvrez ici son dernier single, Stunning Light.

Alex Lucas

Il a enchanté la dernière édition du Ronquières Festival, c’est maintenant au tour de Namur de frissonner au son des mélodies d’Alex Lucas. Le jeune homme, qui a collaboré avec Alex Germys, Todiefor ou encore Caballero & JeanJass, a récemment sorti un nouveau morceau au début de cette année, intitulé When We Were Young, puis tout récemment un titre avec le beatmaker Dee Eye : Fly Away. Avec sa voix claire, Alex s’est vite imposé dans le milieu de la scène belge, lui qui à 11 ans à peine chantant déjà pour la télévision. On peut vous garantir que son concert pour les Fêtes de Wallonie vaudra le détour ! (Re) vivez la presta qu’Alex Lucas a offert à Tipik dans le cadre des Belgofolies de Spa en juillet dernier.

Alex Lucas chante "When We Were Young" sur Tipik depuis les Belgofolies de Spa - Tipik Live Room -... à l'occasion des Belgofolies de Spa 2021, Romain a reçu le compositeur et chanteur belge Alex Lucas en session acoustique live depuis le studio de Tipik installé sur place, pour une version épurée en guitare-voix de son single "When We Were Young" !

Découvrez aussi que son dernier morceau en date, Fly Away.

Samedi 18 septembre

Charles

La très talentueuse Charles nous fera le comble de sa présence sur la scène des Jardins, pour notre (et votre) plus grand plaisir. La jeune femme a sorti, il y a plusieurs mois, son premier EP, "Falling While Rising", dont sont notamment extraits ses morceaux Wasted Time ou Without You. Écoutez Charles chanter son magnifique Without you, c’était en juillet dernier aux Belgofolies de Spa.

Charles chante 'Without you' aux Belgofolies - Belgofolies - 26/07/2021 Charles ou Charlotte Foret, découverte dans la saison 8 de The Voice. Elle continue de se révéler depuis son Wasted Times. Elle devait aller au Pukkelpop qui est malheureusement annulé et la voici sur la scène de cette édition très spéciale des Belgofolies.

Saskia

Son premier succès est resté dans toutes les têtes, et pour cause ! Avec Dans ma tête, Saskia s'est fait un nom sur le devant de la scène. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, c'est d'abord sur les réseaux sociaux qu'elle s'est fait connaître. Sa voix envoutante vous accompagnera sur la scène namuroise le 18 septembre prochain ! Un avant-goût ? Le 27 juillet dernier, Saskia était dans le 8/9 sur Vivacité pour nous chanter Comme une fleur, son dernier morceau.

Saskia joue "Comme une fleur" - Le 8/9 - 22/07/2021 Saskia était l’invitée du 8/9 pour présenter son premier EP, Quand je vois l’humain, duquel provient son dernier morceau, Comme une fleur, qu’elle a joué en live. La jeune auteure-compositrice-interprète, voix de Lala des Télétubbies à 6 ans, a aussi repris Save Your Tears de The Weeknd.

Show Rocky et Lily à la Bourse (Place d’Armes)

--- Attention : Masque obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans --- ► Réservation obligatoire

Rocky et Lily © Tous droits réservés Réunis pour danser, chanter et délirer, Rocky & Lily, le duo inséparable de C’est dans la boîte, ne s’attendait pas à accueillir un colis un jour de fête. Ils reçoivent pourtant le plus énorme des paquets jamais reçu ! Amusés par sa taille gigantesque, ils s’empressent à le déballer mais sont aussitôt stoppés par un étrange événement : le colis parle ! Pour l’apprivoiser et parvenir à l’ouvrir, ils tenteront tout avec l’aide de leurs danseurs, pour trouver le code secret qui permet de découvrir la surprise qui s’y cache… Rendez-vous le samedi 18 et le dimanche 19 septembre !

