Le Stade des Jeux de la Citadelle de Namur prendra vie avec Osmose, une installation d’art audiovisuel du collectif Glitch

Les 17 et 18 septembre, dans le cadre des Fêtes de Wallonie à Namur, le bâtiment du Stade des Jeux de la Citadelle servira de support à un spectacle audiovisuel qui vous fera voyager à travers l’art.

Le collectif Glitch présentera son vidéo mapping intitulé "Osmose", qui sera projeté sur les murs de l’emblématique bâtiment de la citadelle. Ce projet développé consiste à mettre l’art numérique à l’honneur.

En jouant avec l’architecture et la structure du bâtiment, des effets visuels et sonores s’enchaîneront et transporteront les spectateurs et spectatrices dans différents univers artistiques pour les amener au cœur des arts numériques, avec un final grandiose. Le show aura une durée de 10 minutes et sera joué toutes les 20 minutes, de 21h à minuit. De quoi en prendre plein la vue et les oreilles autant de fois que vous en aurez envie.

Le collectif a fait appel à des producteurs et musiciens belges, Elefan, pour composer une musique originale spécialement pour l’occasion. Avec ce projet, Glitch souhaite rendre l’art numérique accessible à toutes et tous et développer une curiosité et un intérêt du public envers cette forme d’art émergente et de plus en plus présente.

► Vers le site internet de l’évènement