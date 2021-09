Laissez-vous envoûter par Saskia, en concert à Namur pour les Fêtes de Wallonie

Saskia, c’est une artiste à suivre impérativement. La chanteuse, à qui l’on doit le fameux titre Dans ma tête, sera en concert dans les Jardins du Maïeur à Namur, le 18 septembre, dans le cadre des Fêtes de Wallonie. Un événement à ne pas rater !

Elle est jeune et surtout talentueuse. Sa voix intense est restée dans toutes les têtes, et pour cause ! Avec Dans ma tête, Saskia (qui dans son enfance, a doublé la voix d’un Télétubbies, rien que ça !) s’est fait un nom sur le devant de la scène. Comme beaucoup d’artistes de sa génération, c’est d’abord sur les réseaux sociaux que la Bruxelloise a été remarquée.

Avant son tube, l’autrice-compositrice-interprète a livré plusieurs singles, dont Pause, paru en 2019 et La mer à l’été 2020, un titre qui évoque la crise migratoire. Un sujet qui touche Saskia dans son identité propre. Il faut dire que la jeune femme n’a pas honte de ses origines, elle qui est née d’une mère algérienne mais adoptée en Belgique, où elle a entrepris une solide formation musicale dès le plus jeune âge (elle a commencé le piano à 6 ans).

Des textes engagés donc, chantés en français mais sur des inspirations R&B voire électro, à la manière d’un Stromae. Qui plus est, chose rare, Saskia s’autoproduit ! Forte de son récent succès, Saskia continue à sortir des titres. En juin dernier, elle a sorti le clip de son single Comme une fleur suivi de son premier EP, "Quand je vois l’humain".