Laissez-vous envoûter par la voix de Typh Barrow à Namur

Après avoir sorti son nouveau single, "Replace", en avril dernier, Typh Barrow maintient son rythme effréné.

Ecrite et composé par Typh Barrow elle-même, cette nouvelle composition a été coproduite par les anglais Cenzo Townshend (U2, Florence and The Machine, The Cranberries…) et Dave Eringa (The Who, Kylie Minogue, Manic Street Preachers…).

Pas de répit pour notre auteure, compositrice et interprète, qui sera au rendez-vous des Fêtes de Wallonie. Au programme, des morceaux profonds aux sonorités vibrantes du jazz et de la soul.

Retrouvez notre artiste le vendredi 13 septembre à Namur, Place Saint-Aubain.