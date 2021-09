Charles vous invite dans les Jardins du Maïeur à Namur, le 18 septembre prochain

Charles chante "Far Gone" sur Tipik - Tipik Live Room - 12/01/2021 On avait connu Charles quand elle avait gagné The Voice Belgique en 2019 sous son vrai nom, Charlotte Foret. Elle a dévoilé il y a quelques mois on premier single à elle, "Wasted Time", sous le nom de Charles. Le deuxième, "Far Gone", est sorti il y a quelques semaines et évoque avec courage le sujet douloureux des violences conjugales auxquelles elle a été confrontée très tôt dans sa vie, à seulement 19 ans et raconte son soulagement d'être parvenue à s'en sortir. Les Sessions Tipik permettent de découvrir des artistes belges, tantôt émergents, tantôt déjà bien établis, dans un tout autre format que ceux habituels : en version acoustique... Quoi de plus authentique ! Pour encore plus de découvertes musicales d'artistes belges, écoutez Tipik en radio !