Antoine Delie vole jusqu'à Namur pour les Fêtes de Wallonie

Venez assister au concert d’Antoine Delie, le petit prodige de la scène belge, pour les Fêtes de Wallonie à Namur, le vendredi 17 septembre sur la place Saint-Aubin.

L’ancien candidat de The Voice Belgique et finaliste de The Voice France a sorti son tout premier album, "Peter Pan", le 7 mai dernier. Son single Dis moi, paru quelques semaines plus tôt, a véritablement cartonné sur les réseaux et les radios. Un titre que le jeune Montois ne manquera pas d’interpréter sur la scène namuroise.

Pour ce premier album, le chanteur à la voix cristalline a su bien s’entourer. Outre Chimène Badi et Marc Lavoine, ses coachs respectifs sur les deux émissions, on retrouve également Slimane, Ycare ou encore Alice on the Roof. C’est d’ailleurs avec cette dernière que le petit "Peter Pan" s’est produit, en mai dernier, au sein de la Basilique de Koekelberg dans le cadre de la Fête de l’Iris qui célèbre la région bruxelloise. Cette fois, Antoine fêtera sa région d’origine au cœur de la capitale Wallonne, épicentre de cette édition 2021 si particulière.

Outre Antoine Delie, se succéderont également sur scène le groupe rock-électro namurois Dresscode, mais également le DJ house Bardy et le groupe star de reprises en tous genres Mister Cover. Retrouvez ici la liste complète des artistes qui se produiront à Namur pour cette édition 2021 des Fêtes de Wallonie. Découvrez toute l'affiche des concerts namurois.

Tout le programme des Fêtes de Wallonie à Namur est à retrouver ici.

--- Attention : Covid Safe Ticket à partir de 16 ans et carte d'identité obligatoires sur place ---

Tous les concerts et festivités sont entièrement gratuits, mais les réservations sont obligatoires. Toutes les infos pratiques sont à retrouver ici.

