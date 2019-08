Fatal Bazooka de retour aux Fêtes de Wallonie

Comment oublier son dernier passage aux Fêtes de Wallonie, un Michaël Youn vêtu d’un jogging, d’un bob et du drapeau de la Wallonie sur son dos ?

Pour ceux qui auraient manqué son show lors de l’édition 2018, le chanteur déjanté sera de retour cette année à Liège et à La Louvière.

Personnage créé en 2006 par Michaël Youn, le vrai-faux rappeur Fatal Bazooka aux gros muscles et petite cervelle a marqué toute une génération avec son tube "Fous ta cagoule". Récemment, l’humoriste aurait révélé dans une interview avoir tenté de refaire un album et ne ferme pas la porte à un retour de son personnage fétiche, peut-on lire dans Charts in France.

"Aujourd’hui, je voudrais refaire des morceaux rigolos et festifs au travers de Fatal Bazooka, mais qui ne sont pas nécessairement des parodies. Ils le seront toujours un peu parce que c’est ma façon de faire, mais je n’ai pas besoin de viser, d’attaquer et de piquer".

En attendant la suite, ne manquez pas son concert bling-bling bourré de parodies le vendredi 13 septembre à la Mega Guinguette de Liège et le samedi 14 septembre à La Louvière.