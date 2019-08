Vivez un temps de rock-électro décomplexé avec Circus Café

Révélé sur Pure il y a un an avec "Burning Man", Circus Cafe poursuit avec "Santiago" qui témoigne, une fois de plus, d’une recherche de sonorités éclatantes.

Le thème ? Une génération avide de sensations et à la recherche de repères clairs. Le tout dans une atmosphère sans chichis et sous les beats et les néons d’un night-club.

Circus Cafe est également le lauréat de la 14e édition de L’Envol des cités.

Retrouvez les 4 Bruxellois sur la scène de la Place Maugrétout à La Louvière le samedi 14 septembre.