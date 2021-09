Une double dose d’Ykons à Bertrix puis à La Louvière

Le groupe pop-rock Ykons sera parmi les têtes d’affiche non pas d’un, mais bien de deux concerts RTBF organisés pour la nouvelle édition des Fêtes de Wallonie, depuis Bertrix le 11 septembre, puis La Louvière le 18 septembre.

Derrière Ykons se cachent Renaud, Yann, Patrick, David et Ben, cinq musiciens de talent. Formé depuis quelques années déjà, le groupe n’était pas satisfait de son propre travail. En 2019, ils décident d’opérer de grands changements : nouveau nom, nouveau style, et surtout nouvel album. Avec "Reflected", c’est le monde de la scène belge qui leur a ouvert grand ses bras. Le Botanique, le Reflektor, le Wex, les Francofolies, le BSF, Ronquières, les Fêtes de Wallonie de Namur et Liège, les Nuits du Bota…la liste est longue est impressionnante. Ykons est bel et bien devenu incontournable.

2021 aura été une année particulière pour le groupe, qui s’est engagé dans la lutte contre les effets de la crise sur la culture. C’est en effet leur concert à Spa qui a été choisi comme premier événement test le 7 mai dernier.

Il faut dire que les cinq Liégeois ont cartonné cette année avec leur nouveau morceau Sequoia Tree de leur prochain EP "In Minor Circle", qui paraîtra au mois d’octobre. Le clip de la chanson a été tourné au CHR de Verviers, pour rendre hommage au personnel soignant.

Leur dernier titre extrait de ce même EP, intitulé TIME, vient de sortir à l’instant ! Découvrez le sans plus attendre.