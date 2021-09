Un moment unique avec Typh Barrow sur la scène de La Louvière, pour les Fêtes de Wallonie

Elle avait déjà mis le feu (au sens figuré) aux arcades du Cinquantenaire pour fêter Bruxelles, c'est maintenant au tour de La Louvière d'accueillir la pétillante Typh Barrow pour le grand retour des Fêtes de Wallonie.

Typh est un peu chez elle aux Fêtes de Wallonie. Déjà tête d'affiche à Namur ainsi qu'à Charleroi en 2019, on ne pouvait pas se passer d'elle pour cette édition 2021. Cette fois, c'est à La Louvière qu'elle viendra interpréter ses meilleurs tubes. Parmi ceux-ci, on entendra peut-être "Damn ! You're bad", son dernier single en date, extrait de l'album "Aloha" sorti en début d'année. On ne résiste pas à l'envie de vous faire réécouter une version live du morceau...