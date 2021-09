Les Fêtes de Wallonie à La Louvière : les infos pratiques

Les concerts des Fêtes de Wallonie à La Louvière ne sont accessibles que sur présentation d'un COVID SAFE TICKET pour toute personne de plus de 16 ans .

Les accès piétons à la Place Communale se font uniquement via l'Avenue Fidèle Mengal et du côté du Boulevard Mairaux. C'est là que se situent les deux entrées et qu'ont lieu les scanning des COVID Safe Ticket.

Tous les autres accès à la Place sont fermés.