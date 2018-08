Vivez les Happy Hours aux Fêtes de Wallonie !

Durant les Fêtes de Wallonie qui se déroulent du 8 au 17 septembre dans de nombreuses villes wallonnes, profitez des Happy Hours !

La Louvière, Namur, Charleroi et Liège organisent de nombreuses activités et animations en tous genres pour célébrer l'identité wallonne.

A cette occasion, nous vous proposons de participer aux Happy Hours de l'appli Payconiq.

L'Happy Hour sera organisé une fois par jour et par ville et permettra de gagner un second ticket à l'achat d'un premier.

