Les Fêtes de Wallonie à Namur : programme complet

Programme complet

Pour fêter la région wallonne, rien de tel que de danser aux rythmes des musiciens belges bien de chez nous. Les places St-Aubain et D'armes accueilleront les concerts d'artistes belges comme Saule, Alice on the roof, Témé Tan, Alex Germys et bien d'autres.

D'autres chanteurs bien connus tels que Cali, Olivia Ruiz, ou encore Grandgeorge viendront mettre l'ambiance sur scène. Tous les concerts RTBF sont gratuits ! Découvrez tous les artistes présents sur l'affiche par ici !

Le folklore wallon est au cœur de l'événement et est notamment célébré grâce à des animations telles que la remise de la Gaillarde d'argent lors de la soirée d'ouverture du 13 septembre. Les Walloniades sur la Place Saint-Aubain auront lieu le 15 septembre et proposeront des jeux d’antan dans une ambiance sportive et conviviale.

Le 16 septembre, vous pourrez assister au célèbre Combat des Echasseurs, tradition extrêmement ancienne de Namur. Le lundi 17 septembre, ce sera la Messe en wallo qui animera le public.

Pour découvrir toutes les activités organisées par Namur dans tous les quartiers de la ville, rendez-vous sur le site web des Fêtes de Wallonie.

Si vous souhaitez télécharger le programme complet des animations et concerts des Fêtes de Wallonie de Namur, cliquez ici.