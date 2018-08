Les fêtes de Wallonie à Liège: programme complet

Programme complet:

Pendant 3 jours, la cité ardente vivra au rythme du village des confréries, des animations sportives ou musicales et des activités au Musée de la Vie Wallonne qui raviront le public. Toutes les manifestations seront gratuites.

Sans oublier, les nombreux concerts qui auront lieu chaque soir sur les places Saint-Lambert et Saint-Etienne ! Parmi les artistes présents, il y aura Pascal Obispo, Mc Solaar, Girls in Hawaii, Alice on the Roof, et bien plus encore ! Découvrez l'affiche complète jour par jour ici...

Notez déjà que le dimanche 16 septembre dès 14h, Ouftivi fêtera ses 8 ans avec un village de OUF !

Les "Zombie Kids" seront en concert ! Derrière ce spectacle on retrouve l'artiste Saule... un projet pour enfants mais pas que... Car c'est un spectacle qui plaira aussi aux parents ! Une histoire de zombies, quelque part entre " Tim Burton " pour l’univers et " Gorillaz " pour la musique... Le tout raconté par une voix reconnaissable entre toutes: celle du " doc " dans " Retour vers le futur "! Nom de Zeus...!

La Fanfare Vladirachko, Amani Picci , Tambours du Burundi, One Nation Kids, Yéyé VOLLE Gaz et BJ Scott seront également présents au village de OUF!

De nombreuses animations sont déjà prévue ainsi que la présence de l’Académie des Sports.