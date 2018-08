Les Fêtes de Wallonie à Charleroi : programme complet

Le 8 septembre, Blanche, Hyphen Hyphen et Kid Noize mettront le feu à la Place de la Digue de Charleroi pour les Fêtes de Wallonie !

Programme complet

Du 7 au 9 septembre, Charleroi propose de nombreuses activités partout dans la ville, avec notamment un rallye de slam en wallon le 7 septembre, un flashmob Gaston et une course d'escargots le 8 septembre et un cabaret wallon commémorant la Grande Guerre le 9 septembre.

Le 8 septembre, de 14h à 18h, la Block Party avec Tarmac revient prendre possession de la Place Verte. L'Eden de Charleroi et ses partenaires organisent cet événement festif qui se veut militant et rassembleur.

Tous les citoyens wallons sont invités à investir l'espace public en s'initiant à différentes cultures et expressions urbaines. Le temps d'une après-midi, vous pourrez par exemple vous essayer à la danse, au skate, au BMX, au roller, au graffiti, au DJing, au rap, au street workout, au parkour, à l'open mic, au slam, etc. Le but est de montrer que les espaces publics de la ville appartiennent d'abord à leurs habitants.

Dès 18h, un apéro wallon est organisé sur la Place de la Digue, et mis en musique grâce à DJ Globul. A partir de 20h, les concerts de Blanche, Kid Noize et Hyphen Hyphen auront lieu, pour le plus grand plaisir des mélomanes. La soirée finira en fanfare grâce à un magnifique feu d'artifice.

Pour télécharger le programme complet des Fêtes de Wallonie à Charleroi, cliquez ici.