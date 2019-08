Glauque, un concert qui vous mettra à bout de souffle à Charleroi

Lauréat du Concourt Circuit, le groupe belge avait été décris comme "le groupe que tout le monde attendait" par les Inrocks.

A mi-chemin entre rap et électro, Glauque n'a pas choisi son nom sans raison : les titres Plane et Robot provoquent un sentiment de malaise et, en même temps, une folle envie de révolte. Très vite, leurs mélodies vous coincent entre colère et amour, entre interrogations et certitudes. Bref, c'est glauque.

Après avoir enflammé la scène du Brussel Summer Festival et aux Francofolies de Spa, les cinq Namurois remettent le couvert aux Fêtes de Wallonie à Charleroi.

Ne manquez donc pas leur concert ce samedi 7 septembre sur la Place de la Digue à Charleroi.