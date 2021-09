Dans les pas de Queen, avec Break Free, aux Fêtes de Wallonie à Charleroi

Vous rêvez de voir ou revoir Freddy Mercury et Queen sur scène, mais cela vous paraît compliqué ? Et bien détrompez-vous, car grâce au show Queen by Break Free, vous pourrez revivre un concert du groupe légendaire comme si vous y étiez… ou presque.

Le groupe italien Break Free est considéré comme l’un des meilleurs groupes de "revival" au monde, et a été invité sur des scènes prestigieuses. Giuseppe Malinconico, Kim Marino, Paolo Barbieri et Sebastiano Zanotto reprennent les plus grands titres de Queen, de We are the Champions à Bohemian Rhapsody en passant par We will rock you, dans des costumes semblables et avec le même sens du spectacle que le band original. L’illusion est presque parfaite.