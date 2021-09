À Charleroi, c’est Big Fiesta !

Les Fêtes de Wallonie à Charleroi se dérouleront sous le signe de l’ambiance assurée ! Avec un concept inédit de Guinguette géante, la Place de la Digue accueillera une diversité de groupes et d’artistes à ne pas manquer ! Parmi ceux-ci : Big Fiesta, qui assurera le show avec son programme "100% déjanté, 100% variétés, 200% festif".

Le groupe de reprises, produit par Undercover Productions, la boîte de Mister Cover, s’est fait une spécialité de reprendre les plus grands tubes dansants de la chanson française. Jean-Jacques Goldman, Magic System, Claude François, la Compagnie créole, et bien d’autres, pour une ambiance digne des plus grandes fêtes.

Big Fiesta sera le samedi 11 septembre à la Guinguette de la Digue, qui accueillera des concerts de 15h à minuit. Retrouvez tous les artistes présents ainsi que le programme complet des festivités prévues pour les Fêtes de Wallonie à Charleroi.

--- Attention, les festivités à Charleroi se font sans réservation ni présentation d’un COVID Safe Ticket, mais dans le respect des mesures en vigueur dans l’Horeca ---

Toutes les informations pratiques sont disponibles ici.