Tout le Baz'Art la compil

Les meilleurs moments en français et en flamand de la saison 3 de Tout le Baz’Art avec Hadja Lahbib : Jaco Van Dormael, Michèle-Anne De Mey et Fatou Traoré répètent "Amor" au KVS ; à Gand, la plasticienne Berlinde De Bruyckere fait visiter son atelier à l’écrivaine Caroline Lamarche ; au studio ICP David Linx et Marie Daulne enregistrent un nouveau titre ; Catherine Salée joue aux boules avec les cinéastes Xavier Seron et Méryl Fortunat-Rossi ; à Genappe, Alain Moreau donne vie à sa marionnette Jean, de "Soleil couchant" ; au Troubleyn, à Anvers, Jan Fabre reçoit le chanteur Stef Kamil Carlens ; l’humoriste Kody se fait coiffer chez Eddy Marten avec le rappeur Tony Sad ; Eric Sleichim au Tubax dans la basilique de Grimbergen joue du Bach avec son quatuor de saxophones Bl !ndman ; à bord du tram 25, la slammeuse Joy rejoint son groupe pour répéter ; la bédéiste Judith Vanistendael parle crayons et pinceaux avec le dessinateur de presse GAL ; au 32 de la rue Vandenbrande à Bruxelles les chorégraphes de Peeping Tom, Franck Chartier et Gabriela Carrizo assistent à la performance de Samuel Tilman et Florencia Demestri ; le directeur de l’Opéra de Liège Stefano Mazzonis parle de Carmen à des écoliers en visite ; le graffeur Kool Koor enregistre un rap " spoken words " dans le studio saint-gillois de Renouar Hadri ; la directrice de la Fondation Bhogossian Louma Salamé fait visiter la Villa Empain à la comédienne Sachli Gholamalizad ; à Liège, la chanteuse soul Typh Barrow évoque son premier album " Raw " avec Beverly Jo Scott ; dans la campine profonde la cinéaste Fien Troch retrouve sa famille ; et le batteur de jazz Antoine Pierre s’offre un duel avec Stéphane Galland avant de rejoindre son groupe Urbex à la Jazz Station à Saint-Josse.

Ce dimanche 24 juin, sur Arte Belgique à 17h35

Sur La Une, le jeudi 28 juin à 23h35.