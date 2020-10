Tout le Baz'art de Petri Dish, l'infini et au-delà

Choisir "l’infini et au-delà", comme mantra par les temps qui courent, c’est prendre un sacré risque, c’est pourtant celui qu’a choisi Petri Dish, la compagnie basée à Bruxelles de la voltigeuse circassienne suédoise Anna Nilsson et de la scénographe belge Sara Lemaire, formée à l’Insas. Petri Dish, c’est en anglais une boîte de Petri, ce petit récipient en verre, cylindrique et transparent, muni d’un couvercle, que l’on trouve dans tous les laboratoires et qui sert à faire pousser toutes sortes de micro-organismes sur des milieux de culture divers. Et c’est bien d’expérimentation qu’il s’agit dans tous les spectacles de Petri Dish où ces laborantines de la piste jouent aux confins du théâtre, de la danse et du cirque dans une atmosphère de fin du monde, grave et burlesque, très poétique mais aussi très politique. Leur prochain spectacle "The show" qu’on pourra voir dès novembre au Théâtre de la Vie, puis au Poche au printemps prochain, pose des questions très sérieuses : "Qu’est-ce qui nous rend insensible finalement à l’actualité ? Qu’est-ce qui nous fait mettre des œillères ? Comment fonctionne notre rapport à la compassion ?", des questions qui interrogent la situation de la Corée : la propagande communiste au Nord, l’indifférence lassée du Sud.

Sur scène une acrobate aérienne, un vieux chanteur, une comédienne autour de la metteuse en scène Anna Nilsson, venue de Suède pour faire l'école du cirque de Bruxelles et dont le compagnon Hun-Mok-Jung danseur dans la troupe de réputation mondiale Peeping Tom est coréen. Anna se rend très souvent à Séoul et connaît bien les réalités du pays du matin calme. Gageons que "The show" sera enlevé, bondissant, virevoltant, un rien déjanté et absurde, profond et interpellant, comme les précédents spectacles de Petri Dish, qui avaient tous fait sensation en Belgique avant de partir en tournée internationale : "Expiry date" en 2014, "Driften" en 2016 et "Walhalla" en 2018, des vrais bijoux de bonheur circassien, comme la Belgique, hotspot mondial des arts du cirque, en produit de plus en plus, et où les jongleurs, les acrobates, les voltigeurs quittent la rue et les chapiteaux pour se produire en salle avec un succès public croissant.