Nathalie Uffner, Miss TTO

Miss TTO, comme la nomme affectueusement un magazine féminin bien connu, peut jubiler. A 56 ans, tout sourit à Nathalie Uffner, la directrice artistique du Théâtre de la Toison d’Or, le TTO : multiples créations, salles pleines, public aux anges… En 23 ans d’existence, le TTO aura assuré près de 2000 représentations, mis sur pied 48 créations et accueilli pas moins de 400.000 spectateurs, un sacré bilan !

On n’aime pas, tant pis, c’est qu’on a pas encore ri ! Celle que l’on a longtemps traité avec condescendance, voire mépris, peut se vanter avec ses partenaires d’avoir gagné son pari : celui de créer de toutes pièces un lieu théâtral à succès consacré à la comédie, le rire et l’humour. Aujourd’hui, des comédiens issus de la scène dite sérieuse viennent la trouver pour qu’elle les mette en scène, comme Achille Ridolfi, qui joue le plus souvent au Varia et aux Tanneurs, Magritte du meilleur espoir masculin pour son rôle dans "Au nom du fils" de Vincent Lannoo. Il lui a confié "Anti-héros" son seul en scène époustouflant sur le mensonge et le métier d’acteur. Car Miss TTO ne s’est jamais contentée de la direction artistique de son théâtre : non seulement elle met en scène, mais surtout, elle joue.

Et pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour elle. Au Conservatoire de Bruxelles, ses profs la remarquent à peine ; elle se frotte à des petits rôles qui ne marchent pas ; et à trente ans, elle vivote toujours entre ses chroniques radio pour le "Jeu du dictionnaire" et "La semaine infernale", la Ligue d’impro, et déjà ses propres créations qu’elle joue à la Samaritaine, cette cave mi-cabaret, mi-théâtre à deux pas du Sablon, aujourd’hui fermée. La maîtresse des lieux, Huguette van Dijck, infatigable découvreuse de talent, lui a donné sa chance et là sur cette scène minuscule, Nathalie Uffner fait enfin un carton et se fait peu à peu un nom.

C’est alors qu’un hurluberlu, un pied dans les affaires, un pied dans l’écriture vient la trouver avec un texte potache qu’il vient d’écrire, "Le dernier des yuppies" et lui propose un rôle - mais non payé car il monte sa pièce en amateur. Elle l’envoie promener, et les choses en seraient restées là si Albert Maizel, l’auteur en herbe, et la comédienne n’étaient pas tombé amoureux l’un de l’autre. Ils se marient et Albert dira plus tard qu’en définitive, Nathalie lui aura coûté beaucoup plus cher que s’il lui avait payé son rôle, car c’est là que l’aventure TTO démarre.

Albert Maizel travaille dans l’immobilier, et notamment à Prague. Nous sommes en 1995, la chute du mur a créé de grandes opportunités. Il gagne beaucoup d’argent. Mais avec Nathalie, sa fibre théâtreuse le titille gravement : il décide d’en investir une part dans un lieu avec elle qui serait dédié à ce théâtre d’humour, de grimaces et d’éclats de rires, rigolo et grinçant : du boulevard, oui, mais à la belge. Hors mode, voire mal vu et quasi inexistant à l’époque à Bruxelles.

Ce lieu, il fallait le trouver et il en déniche un en or, c’est le cas de le dire, caché dans un coin ignoré des Galeries chics et branchées de la Toison d’Or, là même où les parents de Nathalie tenaient jadis une boutique de fourrure.

C’était comme si la salle du Clichy, un vieux cinéma désaffecté depuis des années, les attendait : en bon état, idéalement située, dans le haut de la ville, parking commode en sous-sol, métro pas loin, trams et bus en surface, et surtout la bonne jauge : plus grande que la Samaritaine, mais pas immense non plus, et donc pas trop difficile à remplir…

Avec Nathalie et quelques autres partenaires : Sylvie Rager, Viviane et Alain Benyacar, Albert crée leur structure, une ASBL. Et comme de juste, ils la nomment Théâtre de la Toison d’or, qui loue les lieux pour un tarif dérisoire avant de les racheter dix-huit ans plus tard, devenue TTO, en gagnant au passage une deuxième salle.

Et Nathalie, qui ne sait pas qu’elle deviendra un jour Miss TTO peut compter dès le début sur une bande d’artistes qui n’attendaient que ça : Marc Moulin, Jean-Luc Fonck, Laurence Bibot, Soda, Sébastien Ministru,… qui trouvent dans le Théâtre de la Toison d’Or le lieu idéal pour leurs textes et leurs folies. Avec elles et eux, les comédiennes, les comédiens, osons le mot, sa troupe, le succès viendra et ne se démentira pas ; et d’autres la rejoindront, à qui elle confie ses tréteaux : Pierre Kroll, Myriam Leroy, Dominique Bréda, Marc Ysaye…

Aujourd’hui, Miss TTO, sneackers aux pieds, rouge à lèvres minutieusement appliqué, retourne en scène avec "Sisters", où elle joue la juive, face à une chrétienne et une musulmane en butte chacune avec leur religion ; une identité qu’elle, juive d’origine polonaise, a rarement mis en avant. Sauf dans un de ses premiers spectacles à la Samaritaine "La vie merveilleuse de Sarah Epstein" ; puis ce livre de recettes qui vaut le détour "La cuisine juive expliquée à mon ami goy" avec Sébastien Ministru ; et surtout dans cet humour mi-juif mi-belge, "sérieusement drôle" que miss TTO distille de pièce en pièce pour notre plus grand plaisir.

TOUT LE BAZ’ART de Nathalie Uffner

ARTE, 17 février, 17h35

LA UNE, 21 février, 23h50