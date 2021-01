Mustii, Bowie, Hamlet et les drag-queens

Tout ce que l’on sait, c’est qu’il y travaille depuis plus de deux ans, qu’il sera très électrique, éclectique aussi avec d’autres musiciens, des hôtes très éloignés de son propre univers à qui il a voulu se confronter ; comme en augure "Time is up", un titre sorti en octobre 2020 avec John, Ari et Timmo du trio "Brut". L’album à venir au titre secret et bien gardé , sera un "album concept" - on disait ça au siècle dernier, du temps de Yes, de Genesis ou de David Bowie - un fil reliera toutes les compositions, celui du destin tragique de son oncle schizophrène auquel Mustii était très attaché.

Le fil qui brode tous les titres d’un album, c’était déjà le principe de son premier opus, avec l’idée du journal intime d’un jeune face à la tuerie de son double, inspiré du film "Elephant" de Gus Van Sant et de la tuerie de Columbine, où en 1999 dans une école du Colorado, deux adolescents lourdement armés ont fusillé leurs camarades et leurs professeurs, laissant treize morts et vingt-quatre blessés sur le tarmac de la cour de récré du lycée. Sorti en octobre 2018 "A boy of the 21th century" avait fait sensation - en dépit ou plutôt grâce à ce thème dramatique et impensable - par la délicatesse de ses compositions, la force de ses textes et la puissance de sa voix, qui ont projeté Mustii sur le devant de la scène pop belge, lui ont valu un D6bels Music Award de la révélation 2016 et électrisé les planches et les tréteaux de toutes les salles et tous les festivals qui comptent, suivi par un public aux anges.