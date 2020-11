Lisette Lombé, la vie, la poésie

" J’écris comme les numéros qui se succèdent, dans le rythme et dans l’urgence… J’écris pour les vivants, dans une langue qui s’adresse aux derniers rangs… " Deux mille vingt est l’année où quelque chose se passe pour la slameuse et poétesse liégeoise Lisette Lombé, une année où les étoiles s’alignent, où tout explose pour elle : on l’appelle pour des chroniques radio matinales à la RTBF, pour écrire dans le supplément du Vif-L’Express, on l’appelle pour animer des ateliers, à La Cambre, à l’ULB, à l’UCL et au Conservatoire de Liège ; et puis surtout, son dernier recueil, "Brûler, brûler, brûler", édité en France par L’Iconoclaste, une jeune maison d’édition audacieuse et atypique et tiré à 5000 exemplaires, un tirage exceptionnel pour un ouvrage de poésie, s’étale sur tous les présentoirs des librairies de la francophonie, rayon slam ? rayon poésie ? Non ! rayon rage ! Cette rage incandescente qui est la marque de ses textes ciselés nourris au feu de l’injustice et des discriminations…

Elle est le premier wagon de cette nouvelle collection "L’Iconopop", lancée par l ‘éditeur français, accrochée derrière une fameuse locomotive : le texte du chanteur du groupe Dyonisos et de sa nouvelle compagne. Mathias Malzieu et Daria Nelson ont écrit ensemble "Le dérèglement joyeux de la métrique amoureuse", le récit déjanté de leur coup-de-foudre. "Texte intime et percutant, une littérature d’aujourd’hui, crue et sans tabous… ", ne ment pas la quatrième de couverture pour présenter la collection. Celle du livre de Lisette : "Anti-racistes, féministes, politiques, les textes de Lisette Lombé poursuivent le combat de leurs aînées, d’Angela Davis à Toni Morrison…" met la barre très haut. plus d'infos sur le site officiel de Lisette Lombé