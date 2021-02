Lara Gasparotto, demande au crépuscule

"Ask the dusk", "demande au crépuscule", c’est le titre de l’un des derniers recueils des photographies de Lara Gasparotto paru aux prestigieuses éditions d’art Ludion. Lara prétend être mauvaise pour choisir les titres de ses albums, mais celui-là tape juste dans le mille. Clin d’œil au roman culte de l’écrivain californien John Fante, "Ask the dust", "Demande à la poussière" ; le titre dit cette poussière et son grain, ce crépuscule, son entre-deux et sa lumière, que les clichés de Lara Gasparotto tentent de saisir, de faire percevoir, de faire partager. Chacune de ses photos nous invite dans un autre monde, entre rêve et réalité, un pied au paradis, un pied dans l’effroi de le voir disparaître : les images de Lara vibrent littéralement devant nos yeux, elles nous transmettent une tension, palpable et immédiatement reconnaissable, quel qu’en soit le sujet. plus d'infos sur le site officiel de l'artiste

18 images Tout le Baz'Art de Lara Gasparotto © Lara Gasparotto

Quand elle expose, elle aime les assembler, les combiner aux murs des galeries dans des montages savamment négligés où elle multiplie les formats, les cadres et l’accrochage : elles se répondent, s’entrechoquent, se renforcent, en un bouquet de vignettes qui bondissent et qui scintillent, à nous donner le vertige. Depuis quelques années elle s’est mise à retoucher manuellement ses clichés, elle y ajoute des traits, des couleurs, des halos, au crayon, au pastel, au pinceau : le mystère des scènes, des objets, des paysages, des personnages saisis par l’objectif s’épaissit ; elle leur confère une troisième dimension, une nouvelle profondeur, onirique, presque abstraite, envoûtante. Un retour à l’art plastique et au dessin qui lui vient de ses joyeuses humanités artistiques à l’Institut Saint-Luc à Liège où elle a noué une amitié indéfectible avec un groupe de filles qu’elle voit toujours aujourd’hui et qui mènent toutes peu ou prou leur carrière dans les milieux artistiques, les "Big girls don’t cry", comme elles se nomment elles-mêmes, "Les filles fortes ne pleurent pas".

Un slogan qui aurait pu convenir à ses laborieuses études supérieures en photographie : son style instinctif, très peu technique, volontiers brouillon, faussement inachevé, où les accidents des supports, pellicules avariées, papiers de réemploi chinés çà et là, comptaient pour elle autant que la photo elle-même, heurtait certains de ses profs plus orthodoxes, qui ne lui ont pas rendu la vie facile. Elle s’accroche cependant et en 2009 un de ses profs qui l’apprécie l’expose à la Biennale photographique de Marchin, près de Liège, elle a à peine vingt ans. Un galeriste anversois de passage décèle dans son installation un peu foutraque sur les murs du vieux presbytère quasi en ruines son potentiel, sa fougue, et son talent. Il l’invite à Anvers. La galerie Stieglitz19 est toujours celle de Lara aujourd’hui, mais depuis en à peine douze ans elle aura accroché ses cadres si peu académiques dans les plus grands festivals, partout en Europe, en Chine, au Canada, gagné des prix, publié recueils et plaquettes, mais surtout déclenché son obturateur comme elle le sent, partout où ça lui chante, avec ses copines, dans la nature wallonne et ses bois près des lacs et des rivières, en voyage en Ukraine, au Congo, pour fixer ses clairs-obscurs doux-amers et sensuels sur tous les papiers sensibles du monde.

