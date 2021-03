Johan Muyle, no room for regrets

"Pas de chambre pour les regrets", c’est le titre de l’impressionnante "rétro-prospective", comme il l’intitule lui-même, que lui consacre le Mac’s, le musée d’art contemporain du Grand-Hornu jusqu’au 18 avril. Avec Denis Gielen, son directeur et rédacteur du splendide catalogue édité pour l’occasion par le Fonds Mercator, Johan Muyle a choisi une trentaine de pièces qui retracent près de quarante ans de travail artistique, parmi les centaines, présentes dans les collections privées et publiques, en Belgique et ailleurs, qu’il a chinées, imaginées au crayon sur carnet, et patiemment échafaudées, tout au long d’un itinéraire exigeant et bondissant, tout en échappées belles, mais d’une grande cohérence. Johan Muyle se dit sculpteur, la discipline qu’il enseigne à la Cambre depuis douze ans, mais un sculpteur pas comme les autres : le marbre, le burin ou le marteau, ce n’est pas son truc. Lui est sculpteur d’assemblage, un collagiste de la troisième dimension et au-delà : sa matière c’est la vie, les objets et leur représentation ; et ses outils ne se donnent aucune limite, images sur tous supports, mécanismes de tout acabit, moteurs désossés et recomposés, écrans, sons, bribes de discours, actus, maquettes, animaux empaillés, corps figés et vivants : tout lui est bon, du moment que de leur confrontation improbable, incongrue, surprenante surgisse une pensée, une question, sur notre destin et sur ce fichu globe comme il tourne.

5 images Tout le Baz’Art de Johan Muyle © Tout le Baz’Art Tout le Baz’Art de Johan Muyle © Tout le Baz’Art

Ce Flamand d’origine, né à Charleroi en 1956, liégeois d’adoption a démarré sa carrière au début des années quatre-vingt sur les murs de la cité ardente avec le collectif "Mona Lisa" qui placardait un peu partout des affiches imitant les avis notariaux proclamant de bien étranges slogans "…Celui qui lit est un sot… signé Mona Lisa dit Mona la sotte…". Il va garder ce goût des aphorismes pour donner un titre à ses œuvres, comme "Le regard Atlantide", sa première vraie installation, en 1985, en plein ventre de la Cité, dans le chantier abandonné du sous-sol de la place Saint-Lambert, lors d’une expo collective qui fera date. Tout ou presque y est déjà : l’objet, un vrai autobus ; le récit, une prise d’otages ; l’inquiétude avec les débris de verre, les traces de sang, l’impact des balles ; et l’actualité, la pièce faisant écho à ce fait divers bien réel d’un jeune ado détournant un bus scolaire pour crier sa haine de la société capitaliste. Un choc ! Manquaient encore les moteurs, les articulations, les corps humains, les tableaux vivants qui apparaîtront bientôt dans ses futurs objets et installations. Et manquaient aussi à ce biker romantique, genre easy rider, amoureux des Harley-Davidson, n’hésitant pas à les exposer dans tous leurs états, chromes et rugissements, les grands espaces et le monde tout entier. En 1993, il part au Zaïre, aujourd’hui RDC et travaille avec des artistes du cru, comme Chéri Samba ; puis en Inde, quelques années plus tard au Tamil Nadu, où il collabore avec des peintres locaux affichistes de cinéma, qu’il fait venir à Bruxelles en 2003 pour réaliser "I promise You (r) a Miracle" la fresque monumentale et animée de 1600 m2 que tout le monde connaît dans la station de bus de la gare du Nord.

5 images La fresque de Johan Muyle à la Gare du Nord de Bruxelles © BELGA PHOTO JACQUES COLLET La fresque de Johan Muyle à la Gare du Nord de Bruxelles © BELGA PHOTO JACQUES COLLET

Aujourd’hui, avec fierté et ne laissant nulle place au regret, Johan Muyle peut mesurer le chemin parcouru ; et surtout poursuivre sa quête, jamais assouvie quasi désespérée, montage après montage, œuvre après œuvre, de l’affiche à l’objet, du mouvement à la vie, d’un sens qui toujours se dérobe et qu’il faut toujours chercher.

Tout le Baz’Art de Johan Muyle