Joëlle Scoriels : les rencontres, c’est le sel de la vie… le poivre et le piment d’Espelette aussi !

Alors que la saison de Tout le Baz’Art s’achèvera sur la rencontre avec Frédéric François, le chanteur de charme aux 50 ans de carrière, dans le cadre du 75e anniversaire de l’accord "des hommes contre du charbon" de 1946, entre la Belgique et l’Italie, Joëlle Scoriels fait le bilan de cette première année à la tête du magazine culturel de La Une. Une année de découvertes et d’émotions partagées, en présence d’artistes belges inspirants dans chacune de leurs disciplines.

Mais je ne voudrais pas, en présentant les choses comme ça, donner l’impression qu’on n’a eu affaire qu’à des artistes heureux. Les musiciens, par exemple, sont vraiment en rade. Leurs disques sortent – quand l’inspiration n’est pas bouchée – mais, à l’heure où je vous réponds, on sait tous qu’ils pleurent toujours la scène. Je me souviens aussi de l’intervention de Bernard Yerlès lors de la grande soirée culturelle de Noël, sur la Une ("Alors on sort" spéciale Noël) : il a dit un texte ironique et assez désespéré, et son mal-être était hautement tangible.

Joëlle Scoriels : Eh bien, en vérité, je l’ai vécue plutôt très bien. Parce que, chaque fois qu’on a rencontré un artiste, c’était comme si on s’élevait un peu au-dessus des contraintes imposées par la pénible conjoncture. Les artistes, c’est ce qu’ils font : ils nous décrochent du sol bête, froid et collant sur lequel est vautré notre quotidien. Donc, à chaque tournage, on a vécu des moments délicieux.

Tout le Baz’Art d’Alice on the Roof © Tout le Baz’Art

Chaque fois qu’on l’a pu, on a ôté les masques ! En prenant toutes les précautions de rigueur , en respectant les distances et les mesures d’hygiène. Quand on a tourné avec Guillermo Guiz , début novembre, on a porté les masques durant tout le tournage. Et on a eu beau passer une journée pleine de joies diverses, quand on regarde, après coup, cette émission où tout le monde semble muselé de bout en bout, c’est un petit peu affreux. Bref, on lutte pour estomper les marques de cette époque assez maudite pour les acteurs de la culture !

En résumé, sans vouloir faire ma Micheline Drucker, j’ai été très, très souvent touchée, impressionnée, émue : vraiment. C’est la chance inouïe de ce genre d’émission de rencontres. Les rencontres, c’est le sel de tout, et le poivre, et le piment d’Espelette, et le gras.

Tout le Baz’Art, c’est un rythme bimensuel. Je contribue à la préparation de l’émission, et au montage a posteriori ; ce qui me laisse le temps d’écrire et enregistrer l’agenda culturel quotidien de La Une, la petite capsule "Alors on sort ?", diffusée juste après le "13h" et juste avant le "19h30" : c’est une position stratégique, idéale pour donner envie aux spectateurs de "consommer de la culture". On sait bien que les artistes n’ont jamais eu autant besoin que soient mises en lumière leurs créations, donc je suis fière d’y participer modestement. Les cinq capsules de la semaine sont ensuite montées en une compilation diffusée le samedi, que je présente depuis le très télégénique Design Museum situé au pied de l’Atomium.

Jérôme Colin a aussi la gentillesse de me demander, depuis quelques années, de participer à sa merveilleuse émission de radio, "Entrez sans frapper" : toutes les deux semaines, je suis une des gladiatrices de sa "Bagarre dans la discothèque", et j’écris aussi pour lui une chronique linguistico-foutraque, subtilement intitulée "Lalalangue" (ma mère pense mordicus que je devrais faire éditer tous mes petits textes ; moi je m’amuse surtout dans la matière des mots, que j’aime depuis toujours – j’ai étudié la "philologie romane", parce que j’avais ce boentje pour la langue française, ses chausse-trapes, ses errements, et les inépuisables mélodies qu’on peut composer sur la base de quelques centaines de mots).

Outre ces rendez-vous récurrents, j’ai la chance d’animer de temps en temps de fort jolis événements, tels que la "Fête de la musique", ou le grand prime de Noël "Alors on sort", que co-présentait Adamo en décembre dernier, et où se sont enchaînés des artistes belges sensationnels.