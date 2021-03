Jean-Jacques Vandenbroucke et l'aventure jazz d'"Open Music"

Il est connu comme Barabbas dans sa commune de Comines, cette enclave wallonne, à facilités, coincée fièrement entre la Flandre et la France, Jean-Jacques Vandenbroucke , avocat multiterrains, un temps bâtonnier du barreau du Tournai, compte trente-six ans de vie politique active : longtemps échevin de la culture, il visait le mayorat jusqu’à ce qu’une promesse non-tenue lui fasse renoncer définitivement à ses mandats pour se consacrer full-time à son métier et surtout ses passions : le vélo et le jazz.

Sa bécane, il l’enfourche volontiers les longs week-ends quand il avale en famille un bon deux cents kilomètres par les petites routes pour rejoindre son pavillon de la baie de Somme ; mais sa vraie vie, c’est la musique et surtout le jazz dont il est tombé amoureux très jeune en écoutant Miles Davis sur son électrophone. Depuis, il n’a pas cessé d’organiser des concerts dans cet étrange petit coin de Belgique perdu entre les vestiges de la première guerre mondiale et les usines textiles. Il y a eu le Blues Rock festival à Houthen, il y a eu la création de l’ ASBL "Open Music" avec toute une bande du coin passionnée et engagée qui organisait des concerts endiablés dans toutes les salles disponibles de l’entité, à Comines, Ploegsteert ou Warneton.

Et là, la fougue, l’entregent et la tchatche du personnage ont fait merveille. Il a réussi en un temps record à réunir près de six cent mille euros, collectés auprès de septante-six familles de Comines et alentour, jusqu’à Lille, Tournai et Courtrai, les villes voisines orphelines de musiques intimes et surtout de jazz, pour réaliser ce rêve partagé par les centaines de membres d’"Open Music" .

Et au tournant de sa carrière, renonçant à l’écharpe et aux pompes locales d’un édile à l’itinéraire tout tracé, blessé et déçu sans doute, mais plein d’allant, Jean-Jacques a caressé l’idée un peu folle de s’offrir un vrai lieu à Comines, un club de jazz à la new-yorkaise , sans distance entre public et musiciens, sans façons, sans chichis, où l’on ferait venir jouer les plus grands.

Chiche ! Mais où ?

Et, à Comines, place Sainte-Anne, face à l’église et au marché du lundi, pourrissait abandonné depuis quinze ans un des rares hauts lieux de la nuit cominoise du siècle dernier, le bien nommé "Club", un dancing où presque tout le monde a jerké, dragué, ri, ramené, pleuré, devenu une simple et triste façade, mangée par les arbres, les tags et la rouille, comme un enfoui de la conscience populaire.

Et c’est ce lieu que Jean-Jacques et la bande d’"Open Music" ont ressuscité. Le racheter, le retaper, le rallumer, l’inaugurer le 30 mars 2019 et pour suivre, une saison ébouriffée de concerts tous sold out avec un public wallon, flamand, français, avec Philippe Catherine, Tom Barman, Toine Thijs, Ivan Paduart, Eve Beuvens, Jean-Paul Estiévenart, Antoine Pierre, Guy Verlinde, etc., etc., etc. jusqu’à l’arrêt brutal du covid.

Gageons que la pandémie ne pourra jamais tuer cette aventure exceptionnelle d’"Open Music", un club citoyen de jazz et de bonnes musiques où avec Jean-Jacques tout le monde est bénévole, un lieu unique et précieux dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui n’attend qu’une seule chose : rouvrir pour le plus grand bonheur des mélomanes de Picardie, des Hauts de France, de Flandre et de partout ailleurs.