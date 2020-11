Guillermo Guiz, le rire, la faille, le miracle

A qui d’autre mieux que Guillermo Guiz, conviendrait le célèbre aphorisme "L’humour est la politesse du désespoir", que l’on attribue à Boris Vian ? Guillermo Guiz, ce comique de scène – aujourd’hui, on dit stand-uppeur – bruxellois, monté très vite à Paris où son débit mitraillette et ses vannes égocentrées sans aucun tabou et qui veulent mettre à nu sa prétendue tentative lamentable d’exister, dans des situations absurdes largement inspirées par le monde comme il va, font des ravages, dans les studios, sur les scènes et sur les ondes, de France Inter à Canal plus, du Point-Virgule au Théâtre de l’œuvre ? Et sur scène en effet, Guillermo Guiz impressionne : bondissant mousquetaire sans fleuret ni cuissardes, en T-shirt et sneakers, avec sa fine moustache, sa barbiche légère, ses fossettes gauches en guillemets et son regard incandescent. Le d’Artagnan du micro fait mouche, mais s’il fait mouche, c’est parce qu’on le sent fragile et vulnérable, funambule oscillant sur la corde des phrases, au bord de la chute au détour de chaque mot.

Tout le Baz'Art de Guillermo Guiz - © Tout le Baz'Art Car Guillermo Guiz n’a qu’un thème pour nous faire rire : lui ; lui et sa vie ; lui et son histoire pleine de failles, de manque, de regret, de remord ; lui et ces autres qu’il tente vainement de se faire croire qu’il les aime ; lui et ce siècle-ci, plein de bruit et de fureur, qu’il observe de son œil cruel, sidéré et goguenard ; lui et sa peur de la mort, une idée qui le hante et l’obsède. Et sur scène, dans ce dispositif brut et sans fard du stand-up – pas de costume, pas de décor, juste un micro face au public – le miracle se produit : lui, ce n’est pas lui, lui, c’est nous, lui, c’est tout le monde et chaque phrase-choc ou punch-line proférée au hachoir de ses mots touche son public en même temps aux zygomatiques et au cœur, et c’est à pleurer ou à mourir de rire.